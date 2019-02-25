Hamas, Libya'da 4 Filistinliye müebbet hapis cezası verilmesini kınadı

GAZZE (AA) - Hamas hareketi, Libya'nın Trablus kentinde 4 Filistinliye müebbet hapis cezası verilmesini kınadı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trablus mahkemesinin 4 Filistinli hakkında verdiği adaletsiz kararı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mervan el-Eşkar, oğlu Beraa, Müeyyed Cemal Abid ve Nusayb Muhammed Şakir isimli Filistinlilerin eğitimlerini tamamlamak ve rızklarını kazanmak için Libya'ya gittiği ve Filistin'deki işgal sona erdiğinde vatanlarına dönmeyi arzuladıkları kaydedildi.

Söz konusu kişilerin durumuyla ilgili daha önce pek çok makama müracaat edildiğinin belirtildiği açıklamada, müebbet hapis cezasının beklenmedik bir karar olduğu dile getirildi. Filistinlilerin ne zaman tutuklandığıyla ilgili bilgi verilmezken, Libya makamlarına bu kişileri serbest bırakma çağrısı yapıldı.

