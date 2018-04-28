Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hamas: İsrail'in planları alt üst oldu

Hamas Hareketi, Filistin halkının İsrail'in hesaplarını alt üst ettiğini, büyük bir sebat ve azimle İsrail'i başarısız kıldığını belirtti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:37
Hamas: İsrail'in planları alt üst oldu

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki gerginliğin sorumlusu İsrail." ifadelerini kullandı.

İsrail keşif uçakları tarafından Gazze Limanı'ndaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini hatırlatan Berhum, Filistin halkının ısrarı ve azminin karşısında İsrail'in başarısız olduğunu, bu şaşkınlığın dün gerçekleşen hava saldırısında kendisini gösterdiğini belirtti. 

Berhum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devrimci halkımız hedeflerini gerçekleştirene kadar ilerleyişini sürdürecek, düşmanın gerginliği tırmandırıcı davranışları direniş ve karşı duruşu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır."

Gazze'deki güvenlik kaynakları dün gece İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilere saldırı düzenlediğini bildirmişti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze Limanı'ndaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'de Hamas'a ait 6 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:37
  1. Hmas
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YG İnşaat’tan Yakacık’ta butik proje
    1. YG İnşaat’tan Yakacık’ta butik proje
    2. İstanbul'a prestijle veda etti
    3. Bu videoyu izledikten sonra nasıl aday..
    4. e-Devlet’ten sabıka kaydı alan aday..
    5. İtalya'nın dev kulübü Lazio,..
    6. Kato Dağı eteklerinde çocukların..
    7. Meral Akşener gaza geldi: Planınızı..
    8. ABD'den skandal S-400 açıklaması
    9. Mustafa Sarıgül seçim çalışmalarına..
    10. Bomba iddia! Fenerbahçe yıldız..
    11. Hamas: İsrail'in planları alt üst oldu
    12. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    13. Marodona istifa etti!
    14. Yemek kartlarında anlaşma sağlandı!
    15. Aykut Kocaman'dan derbi tahmini!..
    16. Ofisler kiracı bekliyor
    17. Norveç’te ezan hazımsızlığı
    18. Gürsel Baran "yemek kartı" için..
    19. Boyun sarkmasının nedenleri
    20. Canan Karatay'a ağır suçlama
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım