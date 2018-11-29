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Hamas İsrail'in Kudüs Valisi'ni gözaltına almasını kınadı

29 Kasım 2018 Perşembe 21:01
Hamas İsrail'in Kudüs Valisi'ni gözaltına almasını kınadı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays ile onlarca Filistinliyi gözaltına almasını kınadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Kudüs'teki halkımıza karşı gerçekleştirdiği gözaltılar, yerleşimcilere gizlice emlak satılmasına karşı verilen mücadeleyi hedef almaktadır. Bu, Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik işgalci saldırının zirveye ulaşmış halidir." ifadelerine yer verdi.

Bütün Filistinlileri hedef alan işgal planlarına karşı direnişin zorunlu olduğunu belirten Bedran, "İsrail'in bu kudurmuş saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bedran ayrıca, yerleşimcilere el altından emlak satma girişimlerini engelleyen ve bunu suç sayan ulusal politikaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

İsrail polisi bir süredir Kudüs'te Fetih Hareketi mensuplarını gözaltına alıyor. Kudüs Valisi Gays da Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde İsrail polisi tarafından pazar günü gözaltına alınmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail bu gözaltılarla Kudüs'te yerleşimcilere "gizlice emlak satmak" suçlamasıyla tutuklanan bir kişinin serbest bırakılması için Filistin yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.

İsrail'deki ABD Büyükelçisi David Friedman dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin yönetiminin iki ay önce aynı zamanda ABD vatandaşı olan İsam Akal isimli biri Filistinliyi tutukladığını duyurmuştu.



Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:01
  1. Adnan Gays
  2. Hamas
  3. İsrail

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