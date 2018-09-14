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Hamas: İsrail, Mescid-i Aksa'da hakimiyet kurmaya çalışıyor

Hamas, İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlardaki  artışı İsrail'in Aksa'ya hükmetme planlarının yansıması olarak ifade etti.

14 Eylül 2018 Cuma 08:16
Hamas: İsrail, Mescid-i Aksa'da hakimiyet kurmaya çalışıyor

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin  Aksa'ya yönelik baskınlarının dozunun artması, Aksa'yı tamamen kontrol altına  alma çalışmasının ön hazırlığı olarak ve mescidin zamansal ve mekansal olarak  ikiye bölünmesi amacıyla İsrail'in buradaki hakimiyetini dayatmayı hedefleyen  planlarını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu planların, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak  bilinen plan aracılığıyla bölgede uygulamaya çalıştığı projeyle aynı paralelde  olduğu kaydedildi.

Baskınların Aksa'ya yönelik saldırgan ve provokatif bir yöntem olduğu  belirtilen açıklamada, söz konusu baskınlardan doğacak gerginlikten İsrail  sorumlu tutuldu.

Açıklamada Filistinlilere, İsrail'in baskınlarına karşı koyma çağrısı  yapan Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden de Müslümanların ilk kıblesini koruma ve  İsrail'in ihlallerine duydukları öfkeyi göstermelerini istedi.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar Müdürlüğünün onayını  almaksızın, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Son olarak dün, İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal  altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aksa'nın mekansal bölünmesi Müslümanlar ve Yahudilerin ziyaret  yerlerinin ayrılmasını, zamansal bölünme ise mescidin belirli saatlerde  Yahudilere belirli saatlerde de Müslümanlara ayrılmasını öngörüyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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