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Dünya Hamas'tan İran'la ilgili talihsiz çıkış
Dünya

Hamas'tan İran'la ilgili talihsiz çıkış

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) lider isimleri arasında yer alan Usame Hamdan, İran ile olan ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:45:00 - 2021-11-16 16:20:54
Hamas'tan İran'la ilgili talihsiz çıkış

 

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) lider isimleri arasında yer alan Usame Hamdan, İran ile olan ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu belirtti. Hamas'ın üst düzey isimlerinden olan ve halen hareketin Lübnan temsilciliği görevini sürdüren Hamdan, Arap basınına verdiği demeçte, tüm İslam ülkeleriyle iyi ilişki arayışında olduklarını kaydetti. Hamdan, "İran'ın Filistin meselesine iktisadi ve askeri açıdan destek verdiğini" kaydederken, İran ile Hamas arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak niteledi.

 

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