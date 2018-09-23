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Hamas İran'daki saldırıyı kınadı!

İran'ın Ahvaz kentinde askeri tören sırasında İran askerlerini hedef alan saldırı, Hamas tarafından kınandı.

23 Eylül 2018 Pazar 19:24
Hamas İran'daki saldırıyı kınadı!

Hamas, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı yayınladığı yazılı açıklamayla kınadığını ifade etti.

Yazılı açıklamayla birlikte, Hamas yöneticilerinden İzzet er Rişk de saldırıyı kınadı ve İran halkına, hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hamas'ın yayınladığı yazılı açıklamada, Ahvaz kentindeki askeri geçit töreninde İran askerlerinin silahlı saldırıyla hedef alınması "suç" olarak nitelendirilirken, İran hükümeti ve halkına taziye dilekleri sunuldu.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere en az 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

Ahvaz'daki saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 19:24
  1. Hamas
  2. İran

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