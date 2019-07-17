"Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok"

MOSKOVA (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hamas ile Suriye rejimi arasında bir ilişki olmadığını söyledi.

Ebu Merzuk, Rusya'daki temasları ile ilgili Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün görüştüğünü hatırlatan Ebu Merzuk, görüşmede, Suriye, Cezayir, Libya sorunları, Mısır’ın Filistin meselesindeki ara buluculuk rolü gibi konularının ele alındığını belirtti.

Ebu Merzuk, ABD’nin, Orta Doğu bölgesindeki durumu kötüleştirdiğine dikkati çekerek, "Trump’ın başkanlığındaki ABD, Orta Doğu’nun ve Filistin halkının kaderini tek başına belirlemeye çalışıyor." dedi.

Suriye’deki Hamas’ın varlığı ile ilgili soruyu da cevaplayan Ebu Merzuk, "Hamas ile Suriye arasında ilişki yok. İlişkilerimizin dondurulmasında her iki taraf da suçlu. Suriye'den ayrılmaya zorlandığımız zaman ilişkilerimiz bozuldu. Suriyeliler ile ilişkilerimizin düzeleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Filistin güçleri arasında görüş farklılığının olduğuna dikkati çeken Ebu Merzuk, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi güçlerle ortak hedefimiz, Filistinli sığınmacıların, Filistin’e dönmelerini sağlayarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletini oluşturmaktır. Fakat bu konuya yaklaşımız maalesef farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, Filistin sorununun siyasi müzakerelerle değil, direniş yoluyla çözüleceğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'nin, İsrail'in siyasi ve ekonomi ablukası altında bulunduğunu hatırlatan Ebu Merzuk, İsrail’in bölgedeki durumu dengesizleştirdiğini vurguladı.



Ebu Merzuk, Gazze'deki durumun kötü olduğuna işaret ederek, "Birleşmiş Milletlerin yaptığı analizlere göre, 2020’de Gazze Şeridi yaşam için uygun olmayacak. Uluslararası toplumun, Gazze’de halkı desteklemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı Arap ülkelerinin de Filistin halkına karşı politika yürüttüğüne dikkati çeken Ebu Merzuk, "Libya’da eskiden yaklaşık 450 bin Filistinli yaşıyordu. Şimdi bu rakam çok düşük. Libya yönetimi Filistinlilere yardımcı olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

