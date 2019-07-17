0553 313 94 23

"Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk:- "Hamas ile Suriye arasında ilişki yok. İlişkilerimizin dondurulmasında, her iki taraf da suçlu. Suriye'den ayrılmaya zorlandığımız zaman, ilişkilerimiz bozuldu. Suriyeliler ile ilişkilerimizin düzeleceğini umuyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
"Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok"

MOSKOVA (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hamas ile Suriye rejimi arasında bir ilişki olmadığını söyledi.

Ebu Merzuk, Rusya'daki temasları ile ilgili Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün görüştüğünü hatırlatan Ebu Merzuk, görüşmede, Suriye, Cezayir, Libya sorunları, Mısır’ın Filistin meselesindeki ara buluculuk rolü gibi konularının ele alındığını belirtti.

Ebu Merzuk, ABD’nin, Orta Doğu bölgesindeki durumu kötüleştirdiğine dikkati çekerek, "Trump’ın başkanlığındaki ABD, Orta Doğu’nun ve Filistin halkının kaderini tek başına belirlemeye çalışıyor." dedi.

Suriye’deki Hamas’ın varlığı ile ilgili soruyu da cevaplayan Ebu Merzuk, "Hamas ile Suriye arasında ilişki yok. İlişkilerimizin dondurulmasında her iki taraf da suçlu. Suriye'den ayrılmaya zorlandığımız zaman ilişkilerimiz bozuldu. Suriyeliler ile ilişkilerimizin düzeleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Filistin güçleri arasında görüş farklılığının olduğuna dikkati çeken Ebu Merzuk, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi güçlerle ortak hedefimiz, Filistinli sığınmacıların, Filistin’e dönmelerini sağlayarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletini oluşturmaktır. Fakat bu konuya yaklaşımız maalesef farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, Filistin sorununun siyasi müzakerelerle değil, direniş yoluyla çözüleceğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'nin, İsrail'in siyasi ve ekonomi ablukası altında bulunduğunu hatırlatan Ebu Merzuk, İsrail’in bölgedeki durumu dengesizleştirdiğini vurguladı.

Ebu Merzuk, Gazze'deki durumun kötü olduğuna işaret ederek, "Birleşmiş Milletlerin yaptığı analizlere göre, 2020’de Gazze Şeridi yaşam için uygun olmayacak. Uluslararası toplumun, Gazze’de halkı desteklemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı Arap ülkelerinin de Filistin halkına karşı politika yürüttüğüne dikkati çeken Ebu Merzuk, "Libya’da eskiden yaklaşık 450 bin Filistinli yaşıyordu. Şimdi bu rakam çok düşük. Libya yönetimi Filistinlilere yardımcı olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
  1. Ebu Merzuk
  2. Filistin
  3. Hamas
  4. İsrail
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı kararına iptal
    1. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    2. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    3. Fransa Bisiklet Turu
    4. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    5. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    6. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    7. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    8. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    9. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    10. Devlet kurumunu dolandıran..
    11. Denizlispor’da 2 imza
    12. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    15. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    16. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    17. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    18. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    19. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    20. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    21. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    24. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    25. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    26. İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye..
    27. 9 aylık bebek öldü
    28. İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi..
    29. Meksikalı uyuşturucu karteli 'El..
    30. Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda