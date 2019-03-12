Hamas ile Katar İmar Komitesi yardım projelerini görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi ile Gazze'ye yardım projelerini görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de bir araya gelen Sinvar ile İmadi, Katar'ın Gazzelilerin sıkıntılarını azaltmak için üstlendiği rol kapsamında hayata geçirilmesi planlanan bazı projeleri ele aldı.

Katar ile Hamas arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Sinvar, Katar'ın Gazze halkının yanında durmak için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

İmadi de Katar'ın Gazze'nin yükünü hafifletme ve İsrail ablukasını kırma çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi pazartesi günü Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde 3 projenin başlatılması için anlaşma imzalamıştı.

Katar, Ekim 2018'de de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolar değerinde acil insani yardım kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda Gazze'ye 4 kez nakdi yardım gönderilmişti. Katar ayrıca 28 Ocak'ta Gazze'de insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler'e 20 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.



