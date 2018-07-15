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Hamas ile İsrail arasında ateşkes! İsrail bundan sonra...

Hamas ve İsrail arasında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:45
Hamas ile İsrail arasında ateşkes! İsrail bundan sonra...

İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği şiddetli saldırılardan sonra, "Mısır ve Birleşmiş Milletler’in (BM) çabaları sonucu" İsrail ile saldırıların durdurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

ATEŞKES HAMAS'IN FAALİYETLERİNE BAĞLI OLARAK KORUNACAK

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım basına yaptığı açıklamada “Başta Mısır’ın çabaları olmak üzere, yapılan çalışmalar sonucu, bölgede tırmanan gerginliğin bitirilmesi kararı alındı” ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından saldırılardan vazgeçildiği, bu durumun Hamas’ın faaliyetlerine bağlı olarak kalıcılığını koruyacağını belirttiği aktarıldı.

İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısının 2014 senesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetmiş 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:45
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