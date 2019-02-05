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Hamas ile İslami Cihad'dan ortak hareket etme vurgusu

05 Şubat 2019 Salı 13:58
Hamas ile İslami Cihad'dan ortak hareket etme vurgusu

GAZZE (AA) - Hamas ile İslami Cihad Hareketi yöneticileri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek "Filistin davasındaki gelişmeler ve sorunlar karşısında ortak hareket etmenin" önemini vurguladı.

İki gruptan yapılan ortak açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin liderliğindeki heyet ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale başkanlığındaki heyet, Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, tüm grupların ortak hareket etmesinin önemi vurgulanarak, Filistin sahasını yeniden düzenlemek amacıyla kapsamlı seçimlerin yapılması bunun için de ulusal birlik hükümeti kurulmasının gerekliliğine işaret edildi.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı koymak için siyasi bölünmüşlüğün ulusal ortaklık temelinde bitirilmesi ve ulusal birliğin yeniden sağlanması gerektiğini kaydeden taraflar, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam etmesi konusunda anlaştı.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetlerin, Mısır yönetimiyle birçok siyasi konu ile Filistin davasıyla ilgili gelişmeler ve ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:58
  1. Hamas
  2. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
  3. İslami Chad Hareketi

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