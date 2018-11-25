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Hamas heyetinin Mısır temasları sona erdi

Mısırlı yetkililerle görüşmelerini tamamlayan Hamas heyeti, başkent Kahire'den ayrıldı

25 Kasım 2018 Pazar 00:09
Hamas heyetinin Mısır temasları sona erdi

GAZZE (AA) - Filistin uzlaşısı, İsrail'le ateşkes ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Mısır'da bulunan Hamas heyeti, başkent Kahire'den ayrıldı.

Hamas Siyasi Daire Başkan Yardımcısı Isam ed-Dealis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heyetin Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin perşembe günü sona erdiğini ve cumartesi günü de ülkeden ayrıldıklarını ifade etti.

Dealis, heyetin görüşmelerde, Hamas'ın ulusal uzlaşıyla ilgili tutumunu vurguladığını ve 2011'de imzalanan uzlaşı anlaşmasının uygulanmasına dayalı görüşünü Mısırlı yetkililere ilettiğini kaydetti.

Geçen çarşamba günü Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyetin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gittiği duyurulmuştu.

Açıklamada, ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve ulusal uzlaşının gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı dile getirilmişti.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de imzalanan uzlaşı anlaşması, herhangi bir siyasi programı olmayan, sadece seçim hazırlıklarını yerine getirmekle görevli bir uzlaşı hükümeti kurulmasını öngörüyordu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 00:09
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. Kahire

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