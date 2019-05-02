Hamas heyetinin Mısır temasları başlıyor

GAZZE (AA) - Hamas Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar başkanlığındaki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Gazze'den ayrıldı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Yahya Sinvar başkanlığındaki heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, ziyaretin ikili ilişkileri ve Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları azaltmak amacıyla bazı meseleleri görüşmek için Mısır İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil'in daveti üzerine yapıldığı aktarıldı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanması ve Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi için bir süredir Mısır ara buluculuğunda görüşmeler yürütülüyor.



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