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Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:26
Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularını görüşmek üzere Hamas'tan bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

Ebu Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığında bir heyetin Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularını görüşmek üzere bugün ya da yarın Kahire'ye gideceğini belirtti.

Hamas yetkilisi, heyetin Kahire'de ulusal birliğin tesis edilmesi ve uzlaşıyla bölünmüşlük sayfasının kapatılması konusundaki hedefleri temsil edeceğini aktardı.

Bunun yanı sıra Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yurt dışı turu için hazırlıklar yaptığını belirten Ebu Merzuk, ziyaretlerin hangi ülkeleri kapsayacağı ve zamanı konusunda bilgi vermedi.

Mısır güvenlik heyeti, geçen hafta Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularında Filistinli gruplarla görüşmek için Gazze'ye 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

- Gazze'deki son gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım'da İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Bölünmüşlüğü sonlandırmak için sarf edilen çabalar neticesinde Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucu 12 Ekim 2017'de "Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:26
  1. Hamas
  2. Kahire
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