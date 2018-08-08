Hamas heyeti Kahire'ye gitti

Gazze'dekiRefah Sınır Kapısı Basın Ofisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gittiği belirtildi. Heyette Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın Filistin dışındaki yöneticisi Mahir Salah ve siyasi büro üyeleri Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rışık, Husam Bedran ile Musa Dudin bulunuyor.

'GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GÖRÜŞÜLECEK'

Hamas lideri İsmail Heniyye dün Filistinli gruplar ve sivil toplum temsilcileri ile yaptığı toplantıda Kahire'ye gidecek heyetin, "Hamas hareketinin uzlaşma ve ablukayı kırma konularına olan bakışını ele alacağını, gerginliğin azaltılması ile İsrail'in saldırılarına karşı mücadele konularını görüşeceğini" aktarmıştı.