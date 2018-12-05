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Hamas heyeti "Filistin'e destek turu" kapsamında Lübnan'da

Heyet, Lübnanlı yetkililerin yanı sıra ülkedeki Filistinli mültecilerin kaldığı kampları ziyaret edecek

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:00
Hamas heyeti "Filistin'e destek turu" kapsamında Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Hamas'tan üst düzey bir heyet, Filistin'e destek amacıyla Türkiye'den başlattığı tur kapsamında Lübnan'a geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Meclisi'ndeki Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras ve Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri ile Ferac el-Ğul'dan oluşan heyetin Filistin'e destek turu kapsamında Lübnan'ı ziyareti ettiği" belirtildi.

Güney Afrika ziyaretinin tamamladıktan sonra Lübnan'a geçen Hamas heyetinin amacının Filistin davası ve yaşanan son gelişmeler hakkında ülkeleri bilgilendirmek olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Hamas heyetinin Lübnanlı yetkililerin yanı sıra ülkedeki Filistinli mültecilerin kaldığı kampları da ziyaret edeceği aktarıldı.

Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar başkanlığındaki bir heyetin 2 Aralık Pazar günü Filistin halkına destek amacıyla 3 kıtayı kapsayan bir tura çıktığı açıklanmıştı. Heyetin ilk durağı Türkiye olmuştu.

Ziyaretlerin Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerini kapsayacağını aktaran Zehhar, "Turumuza, Türkiye'den başladık. Doğu Avrupa, Afrika ve Asya ile devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz genel olarak, Filistin mücadelesini destekleyen halkların ülkelerine olacak." diye konuşmuştu.

Bu ziyaretle amaçlarının, Filistin halkı ve direnişine destek toplamak ve Filistin Yasama Meclisinin meşruiyetini vurgulamak olduğunu ifade eden Zehhar, ayrıca seçimle göreve gelmeyen diğer Filistin heyetlerinin meşru olmadığına dikkati çekmek istediklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:00
  1. Filistin
  2. Hamas
  3. Lübnan

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