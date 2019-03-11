Hamas gösterileri sonlandırmak için İsrail'den şartlarına yanıt bekliyor

GAZZE (AA) - Hamas, Gazze Şeridi'nde devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini sonlandırmak için Mısır aracılığıyla ilettiği şartlara İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas olarak "sınır gösterilerini sonlandırmak" için Mısır aracılığıyla İsrail'e ilettikleri şartlara Tel Aviv yönetiminin vereceği yanıtın önümüzdeki günlerde Gazze'ye gelmesi beklenen Mısır heyeti tarafından kendilerine bildirileceğini söyledi.

Hindi, İsrail'den gelecek yanıta göre durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Geçen hafta Gazze'ye gelen Mısır heyeti aracılığıyla İsrail'e, "Gazze'ye uygulanan ablukanın tüm yönleriyle kaldırılması, Gazze sahilinde sürekli düşürülen avlanma mesafesinin artırılması ve elektrik krizinin çözülmesi" gibi birtakım şartlar ilettiklerini aktaran Hindi, İsrail'in de daha önce sunduğu şartlarda gösterilerde "yanan balon kullanılmaması ve Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınırı belirleyen tel örgülerden uzak durulması" gibi şartlar ileri sürdüğünü kaydetti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü" hedefine ulaşıncaya kadar devam edecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hindi ayrıca Filistinlilerin 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenledikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

Sundukları şartların İsrail tarafından yerine getirilmesi durumunda Filistinli grupların gösterileri durdurmada istekli olduğunu belirten Hindi, "Ancak düşmanla ilgili, verdiği sözleri yerine getirmediği hususunda geçmişte yaşadığımız pek çok tecrübe var." ifadelerini kullandı.

Mısır heyeti; Hamas ve Fetih yetkilileriyle "ulusal uzlaşı", Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise "ateşkes" konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.