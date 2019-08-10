Hamas, Filistinli gençleri uyardı Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu:- "İsrail'in işlediği suçlar, gençleri bireysel tepki göstermeye iter"

GAZZE (AA) - Hamas, "İsrail'in Gazze'de suç işlemeye devam etmesinin, Filistinli gençlerin bireysel tepki göstermesine yol açacağı" uyarısında bulundu. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail bu sabah, kendisinin sürekli işlediği suçlara, sistematik terörüne ve Gazze'ye uyguladığı ablukasına öfkelenen bir grup gence karşı yeni bir suç işledi." ifadesini kullandı. Abluka nedeniyle Filistinlilerin Gazze'de yaşadığı baskı ve öfke halinden tamamen İsrail'i sorumlu tutan Kanu, "İsrail'in işlediği suçlar, gençleri bireysel tepki göstermeye iter." değerlendirmesini yaptı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kalaşnikof, el bombası ve RPG roketatar taşıyan 4 Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerlerinin ateş açmasıyla olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü bildirilmişti.

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