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Hamas eski bakanından Arap ülkelerine: Domuzlarla birlikte olacaksınız!

Hamas Dini Bağışlar Eski Bakanı İsmail Rıdvan, İsrail ile işbirliği yapan Arap ülkelerine ateş püskürdü, “Cehennemde maymun ve domuzlarla birlikte olacaksınız” dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:38
Hamas eski bakanından Arap ülkelerine: Domuzlarla birlikte olacaksınız!

 yeniakit.com.tr  Hamas Dini Bağışlar eski bakanı ve halihazırda Hamas önde gelenlerinden İsmail Rıdvan, İsrail ile işbirliği eden Arap ülkelerine ateş püskürdü.

“Cehennemde maymun ve domuzlarla birlikte olacaksınız”

İsmail Rıdvan el-Aksa TV’de yayınlanan, 5 Kasım’da Gazze’nin kuzeyindeki miting konuşmasında alakalı sözleri şu şekilde oldu:

“Korkuyla titreyen o korkaklar, İsrail ile işbirliği eden ve el ele verenler, işgal ile lişkileri normalleştirenler, cehennem ateşinde maymunlar ve domuzlarla birlikte toplanacaklar. Maymunlar ve domuzlar kim biliyor musunuz? Yahudilerdir. Allah tarafından maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşlerdir.

İnsanların şerlileri kimdir biliyor musunuz? İşgalcilerle ilişkileri normalleştirenlerdir. Onlar, kadınları ve çocukları öldüren ve ümmetin ve halkımızın tek ve yegane düşmanı olan Siyonist işgale önden başkentlerini açtılar.”

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:38
  1. Hamas Dini Bağışlar Eski Bakanı İsmail Rıdvan
  2. Arap ülkeleri

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer10 dk önce
    İsabetli..sözler..söylemiş..Müslümanım..diyenler..gerçekleri..görmeli..artık..UYANALIM..GAFLET ..UYKUSUNDAN.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 15 dk önce
    Pardon... o çakalların Allaha ve ahirete inandığını mı sanıyorsunuz siz yoksa?
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