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Hamas: Düşmanla açık bir savaştayız

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin direnişinin Siyonist düşmanla açık bir savaşta olduğunu ve zafere kadar işgalcilere darbe vurmaya devam edileceğini kaydetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:04
Hamas: Düşmanla açık bir savaştayız

İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin Siyonist düşmanla açık bir savaşta olduğunu, zafere kadar işgalcilere darbe vurmaya devam edeceğini söyledi.

Heniyye, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada şehit olan mücahitler için dün düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, başta Hamas ve El-Kassam Tugayları olmak üzere Filistin direnişinin çok çeşitli cephelerde mücadele verdiğini ifade etti.

Fiem'in aktardığına göre Altı mücahidin şehadetinin kendileri için büyük bir kayıp olduğunu fakat  şehit mücahitlerin Filistin direnişini ve yüzlerce kişiyi koruyan kahramanca bir iş gerçekleştirdiklerini belirten Heniyye, Filistin direnişinin yüzlerce güvenlik ve istihbarat eylemini engellediğini açıkladı.

İMAN VE GÜVEN

İşgalciyle mücadelenin çeşitli aşamalardan geçtiğini kaydeden Heniyye, söz konusu aşamaların güçlerini, imanlarını ve güvenlerini artırdığını söyledi.

Şehitlerin kanlarının öncelikle Allah katında, daha sonra da Hamas ve ümmet için değerli olduğuna işaret eden Heniyye, mücahitlerin cihad ederken şehit olduklarını ve yıllardır cihadın içinde bulunduklarını belirtti.

İşgalci düşmanın direnişi hedef almaktan geri durmadığını kaydeden Heniyye, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın sadece Hamas'ı değil tüm grupları ve Filistin halkını savunduğunu ifade etti.

Hamas lideri, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik birimlerini selamlayarak, "Güvenlik güçlerimiz işgalciyle işbirliği ya da koordinasyon yapmaz. Direnişin sırtına saplanmış bir hançer de değil" dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:04
  1. Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye
  2. Hamas
  3. Siyonist İsrail

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