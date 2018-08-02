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Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor

Hamas'ta yapılan açıklamaya göre; Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye gelecek

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, BatıŞeria ve Filistin dışından iki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere Gazze'ye geleceğini açıkladı.

Yerel basına konuşan Berhum, üst düzey lider kadrosundan Hamas heyetlerinin gün içinde Gazze'ye gelmesinin beklendiğini belirtti.

BatıŞeria ve Filistin dışından gelecek üst düzey isimlerin Gazze'de görüşmelerde bulunacaklarını aktaran Berhum, heyetlerde kimlerin olacağına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Berhum, heyetlerle Filistin uzlaşısı başta olmak üzere Filistin halkının sorunlarına ilişkin çözüm yollarının istişare edileceğini söyledi.

Hamas'ın Filistin halkının birliği ve uzlaşı çabalarının başarıya ulaşması için gayret gösterdiğini kaydeden Berhum, ülkedeki tüm Filistinli grupları içine alan ulusal bir siyasi bir yapıyı arzuladıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
  1. Hamas
  2. Filistin
  3. Gazze

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