0553 313 94 23

"Hamaney'e yaptırım İran milletine doğrudan hakarettir"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii:"Rehber'e yönelik yaptırım millete doğrudan hakarettir. Hiçbir etkisi olmayacak ve İranlıların milli birlik duygularını daha fazla artıracaktır"

25 Haziran 2019 Salı 20:25
"Hamaney'e yaptırım İran milletine doğrudan hakarettir"

ANKARA (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD yönetiminin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan yaptırımlarını, "İran ulusuna doğrudan hakaret" olarak niteledi.

Sözcü Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'un İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD yönetiminin, İran lideri Hamaney'e yaptırımını "akılcılıktan uzak" ve "anlaşılamaz" şeklinde niteleyen Rebii, "Rehber'e yönelik yaptırım millete doğrudan hakarettir. Hiçbir etkisi olmayacak ve İranlıların milli birlik duygularını daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

- "Zarif'e yaptırım müzakereye yaptırımdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifinde bulunurken müzakere edeceği İranlı yetkililere yaptırım uyguladığını belirten Rebii, "Müzakerecilere yaptırım, müzakereye yaptırım anlamına gelir. Zarif'e yaptırım uygulamanız müzakere iddialarınızın gösterişten ibaret olduğunu ve B Takımı'nın (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grup) bizim mantıklı diplomasimizden korktuğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:25
  1. ABD
  2. Ayetullah Ali Hamaney
  3. iran
  4. İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    1. Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    2. Bafra’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    3. Kontrolden çıkan otomobil bahçeye..
    4. Para vermeyen babasını darp etti
    5. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
    6. Trump’ın damadı Kushner,..
    7. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    8. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
    9. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    10. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
    11. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
    12. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    13. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
    14. İtalya çeyrek finalde
    15. 100 bin askere erken terhis!
    16. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    18. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    19. Çağlar Aytar kimdir?
    20. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
    21. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
    22. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
    23. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
    24. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    25. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
    26. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
    27. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
    28. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    29. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
    30. TEMSA Romanya'da ihale kazandı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı