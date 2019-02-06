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Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani:"Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi"

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı

ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Kum kenti İdari Konsey Toplantısı'nda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi." dedi.

ABD'nin İran ekonomisine "baskı siyaseti" izlediğini ve reformların halkın yaşamını kolaylaştırma hedefiyle gerçekleştirileceğini dile getiren Laricani, "Halkın sorunlarını gidermek, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve verimsiz yöntemlerde değişikliğe gidilmesi devletin stratejik hedeflerindendir." diye konuştu.

Konuşmasında yapılacak değişikliklere dair ayrıntılara yer vermeyen Laricani, mevcut şartlarda siyasi tartışmaların ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı, "Özellikle ABD olmak üzere düşmanın stratejisini iyi tanımalıyız. Bu şartlarda ulusal birlik ve beraberlik ön planda tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
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