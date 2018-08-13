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Hamaney'den Trump'ın teklifine sert tepki: ABD ile görüşmeyi yasaklıyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifini "utanmazlık" diye tanımlayan İran dini lideri Hamaney, "ABD ile görüşmeyi yasaklıyorum." dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
Hamaney'den Trump'ın teklifine sert tepki: ABD ile görüşmeyi yasaklıyorum

İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Trump'ın teklifini değerlendiren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Washington yönetimi sahtekardır. ABD'yle müzakere masasına oturmayacağız, bunu yasaklıyorum" açıklamasında bulundu.

Tahran'da İmam Humeyni Camii'nde konuşan Hamaney, Beyaz Saray yönetiminin verdiği taahhütlerini tutmamakla suçlayarak, "Şimdi, bu sahtekar hükümetle müzakere masasına mı oturmalıyız" dedi.

HAMANEY: UTANMAZLIK

ABD makamlarının İran konusundaki son açıklamalarını "utanmazlık" olarak yorumlayan Hamaney şunları söyledi: "ABD, ekonomik yaptırımlar dışında iki şeyi daha ortaya atıyor: Birincisi savaş, diğeri müzakere önerisi. Savaşın hayaletini gündeme getirerek korkakları korkutmaya çalışıyorlar. Müzakere önerisi ile de sıradan bir oyunu oynuyorlar. Birileri müzakere ön koşulsuz olacak diyor diğeri koşullar koyuyor. Halkıma bu konuda iki cümle söyleyeceğim; Savaş olmayacak ve müzakere de yapılmayacak."

"ABD İLE GÖRÜŞMEYİ YASAKLIYORUM"

İran'ın ancak ABD baskısından etkilemediği otoriteye ulaştığında Washington yönetimiyle ile müzakere masasına oturabileceğini söyleyen Hamaney, "Bugün bu koşullar yok. Nasıl ki kurucu liderimiz Ayetullah Humeyni ABD'yle görüşmeyi yasakladıysa ben de yasaklıyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
  1. Hamaney
  2. Beyaz Saray
  3. Donald Trump

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