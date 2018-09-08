0553 313 94 23

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması! Tahran'daki görüşme sonrası duyurdu

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dün Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye ile İdlib meselelerinin görüşüldüğü zirve sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:08
Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması! Tahran'daki görüşme sonrası duyurdu

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğinde, Tahran'da, üç ülke arasında Suriye ile İdlib meselesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir görüşme yaptı. İki liderin toplantısının ardından Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

"İŞBİRLİĞİNİ DAHA FAZLA GELİŞTİRMELİYİZ"

Twitter üzerinden verdiği mesajlarda Hamaney, "İslam'ın dünyadaki en önemli ihtiyacı bugün, yakınlık ve büyümedir. Müslüman ülkeler arasındaki işbirliği, bölgedeki problemleri çözmeyi kesinlikle kolaylaştırmaktadır; bu nedenle, kibirli güçler, özellikle ABD, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinden, bir İslami gücün oluşmasından rahatsız oluyor. İran ve Türkiye, bölgenin iki onurlu ve güçlü ülkesidir ve İslam Dünyası için karşılıklı motivasyonları vardır; bu nedenle, iki ulusun siyaset ve ekonomi arenasındaki işbirliği, öncekinden daha fazla genişlemelidir" dedi.

ERDOĞAN'I ETİKETLEYİP MESAJINI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyip açıklamalarına devam eden Hamaney, "Myanmar ile ilgili görüşlerinizi takdir ediyorum. Filistin davası her zaman önemlidir ve bir an bile ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  4. Ayetullah Ali Hamaney

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. 4 bin 990 paket kaçak sigara ele..
    2. Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!
    3. 17 günlük kocasını 'istemeden' öldürdü!
    4. Yağların faydalarını biliyor musunuz?
    5. Emsal karar! Çocuğa annesinin soyadı..
    6. Murat Kurum: Foça’da bir hafta içinde..
    7. Limon sivilceye iyi geliyor
    8. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    9. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da..
    10. Düğünde haciz şoku! Tüm takılar..
    11. Muğla'da lastik botta 11'i çocuk 37..
    12. Gürcistan'da yakalanan Rus bilgisayar..
    13. Murat Kurum: Şehir merkezlerindeki..
    14. Bakan Kurum'dan otopark müjdesi!..
    15. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi..
    16. İstanbul'da FETÖ operasyonu!..
    17. Antoine Griezmann futbolu nerede..
    18. Dev projede son durum havadan..
    19. Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 kişi öldü
    20. 'Üst düzey' helikopter Himalayalar'da..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri