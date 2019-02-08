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Hamaney'den hükümete "Avrupa'ya güvenmeyin" uyarısı

İran lideri Ali Hamaney:- "Kahrolsun Amerika demek kahrolsun ABD liderleri yani kahrolsun Trump, John Bolton ve Pompeo demektir"- "Avrupalılarla ilişki kurmayalım demiyorum fakat güvenden bahsediyorum. Benim tavsiyem, ABD gibi onlara da güvenmesinler"

08 Şubat 2019 Cuma 12:46
Hamaney'den hükümete "Avrupa'ya güvenmeyin" uyarısı

ANKARA (AA) - İran lideri Ali Hamaney, ABD yönetiminin kötülük ve şiddetin sembolü olduğunu ve Avrupa'ya güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'da hava kuvvetleri komutanlarını kabulünde yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa ülkelerini hedef aldı.

ABD'nin geçmişten bugüne dünyadaki savaşların ve krizlerin sorumlusu olduğunu ifade eden Hamaney, "ABD, kötülük ve şiddetin sembolü olmuştur. Sonra "Kahrolsun Amerika" dediğimiz için eleştiriyorlar." dedi.

Hamaney, İran'ın ABD halkı ile bir sorunu olmadığını belirterek, "Kahrolsun Amerika demek kahrolsun ABD liderleri yani kahrolsun Trump, John Bolton ve Pompeo demektir." ifadesini kullandı.

- "ABD'ye olduğu gibi Avrupa'ya da güvenmeyin"

Avrupa'nın İran'la nükleer anlaşmayı korumak için sunduğu önerilere değinen Hamaney, şunları söyledi:

"Avrupalılarla ilişki kurmayalım demiyorum fakat güvenden bahsediyorum. Benim tavsiyem, ABD gibi onlara da güvenmesinler. Yetkililerimize nükleer müzakereler sırasında ABD'nin sözlerine ve imzalarına güvenilmemesi gerektiğini söyledim. Sonuç olarak, ABD ile müzakereye oturan yetkililer şimdi çıkıp 'ABD güvenilmez' diyor."

- "Avrupa insan haklarını tanımıyor"

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan eylemlere işaret eden Hamaney, "Paris sokaklarındaki göstericilere saldırıyorlar. Bazılarını kör ediyorlar. Sonra küstah bir şekilde insan haklarından söz ediyorlar. Ne bugün ne geçmişte ne de tarihlerinde insan haklarını tanımadılar. Bunlara güvenilmez saygı da duyulmaz."




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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:46
  1. ABD
  2. Avrupa
  3. Hamaney
  4. iran

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