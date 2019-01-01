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Hamaney: Filistinliler için Tel Aviv'de hükümet kurulabilir

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney yakında Filistinliler için Tel Aviv’de bir hükümet kurabileceğini söyledi.

01 Ocak 2019 Salı 21:31
Hamaney: Filistinliler için Tel Aviv'de hükümet kurulabilir

Tahran'da Filistin İslami Cihat Örgütü başkanı Al Nakhala'yı ağırlayan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İsrail'e karşı Filistin direnişini överek İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir hükümet kurulabileceğini dile getirdi.

Konuşmasında söylediği cümleler daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşılan Hamaney, “Allah'ın yardımıyla hükümet kurma eyleminin de gerçekleşeceğini” kaydetti.

Hamaney'in İsrail hükümetinin yerleştiği Kudüs yerine neden Tel Aviv'i ön plana çıkardığı ise netlik kazanmadı.

Hamaney, “Direniş gruplarına yönelik son iki savaşta Siyonist rejim 22 gün sonra ateşkes ilan etti. Bir diğer vakada ise 8 gün sonra ateşkes istedi. Son bir çatışmada ise 48 saat sonra ateşkes çağrısı yapıldı. Bu Siyonist rejimin dizlerinin üzerine çöktürülmesi anlamına geliyor. Filistinlilerin son yıllardaki art arda zaferleri direnişte yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Sputnik

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:31
  1. ayetullah hamaney
  2. iran
  3. Tel Aviv

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