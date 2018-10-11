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Hamaney'den ekonomi talimatı: Sorunları çözün

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı halkın alım gücünün düştüğünü belirterek yetkililere sorunları bir an önce çözme talimatı verdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:24
Hamaney'den ekonomi talimatı: Sorunları çözün

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Tahran'da yasama, yürütme ve yargı başkanlarıyla bir araya gelen Hamaney, "Özellikle pahalılık ve halkın alım gücünün düşmesi gibi sorunlar yoksul kesim başta olmak üzere halkın geçimini darboğaza soktu." dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunların çözümü için birlik atmosferi oluşturulması gerektiğini belirten Hamaney, şöyle devam etti:

özüm üreterek düşmanı hayal kırıklığına uğratmalı'

"Çözemeyeceğimiz hiçbir kriz ve hiçbir sorun yok. Yetkililer mevcut ekonomik zorluklara karşı çözüm üreterek düşmanı hayal kırıklığına uğratmalı. Bankacılık, likidite, istihdam ve enflasyonla ilgili sorunları çözmek için ciddi ve pratik adımlar atılmalıdır."

Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülkedeki genç nüfus ve doğal kaynaklardan faydalanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra devreye giren ilk aşama yaptırımlar nedeniyle İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:24
  1. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

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