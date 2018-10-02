Hamaney'den dikkat çeken 'hac' çağrısı: Bu yönünü unutmayın!

“Hac Merasimi Düzenleyici”lerini Kabul eden İran dini lideri Ayetullah Hameney, Allah’ın Müslümanları belli zamanda ve mekanda toplamasının, Müslümanların irtibatı ve kaynaşması, İslam ümmetinin iktidarını göstermek gibi önemli siyasi mesajları olduğunu belirterek, Hac merasiminin manevi boyutunun yanında bu önemli İslami gerçeklerin de planlamalarla uygulanması gerektiğini söyledi.

Hac merasiminde İslam ümmeti ile irtibat, “İslam İnkılabı” mesajının iletilmesi ve şüphelerin silinmesi, İran ve diğer İslam ülkeleri arasındaki irtibatların güçlendirilmesi ve sağlanmasını Hac için verilmesi gereken önemli siyasi mesajlar olduğunu belirterek, “Hac, İran için haysiyet kaynağı olmalı, bundan dolayı Haccın siyasi yönleri unutulmamalı ve İslam Devrimi öncesi Hac ile İslam ve İslami Devrim’in kokusunu almayan ülkelerin Haccı farklıdır” dedi.

İslami eserlerin Haccın gelişmesi bahanesiyle tahrip edilmesini eleştiren Ayetullah Hameney, “Başka ülkelerin tarihi eserlerini korumasına rağmen, Mekke ve Medine’de birçok tarihi eser tahrip edilmiştir” dedi.

Ayetullah Hameney, Hac kurumu ve ilgili diğer kurumları diğer İslam ülkeleri Hac yetkililerle temaslar kurarak kalan İslami eserlerin tahribini önlemekle görevlendirdiler.

Kaynak: IRNA