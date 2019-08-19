Hamaney'den bin 70 mahkuma af - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, binden fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklife onay verdi

ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bin 70 mahkumun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören teklifi onayladı. Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen bin 70 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada affın, Kurban ve Gadir-i Hum bayramları vesilesiyle İran Anayasası'nın 110'uncu maddesi uyarınca gerçekleştiği ifade edildi.

İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Hamaney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip bin 70 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.







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