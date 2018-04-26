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Hamaney'den Amerika'ya nükleer anlaşma mesajı

İran'ın dini lideri Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya İran'ın "evet" demeyeceğini açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:59
Hamaney'den Amerika'ya nükleer anlaşma mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman ulusları ABD'ye karşı durmaya çağırdı. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.

Hamaney, "İran, Amerika'nın ve diğer küstah güçlerin zorbalığına karşı başarıyla direniyor, direnmeye de devam edecek. Dünyadaki bütün Müslüman uluslar ABD'ye ve müttefiklerine karşı koymalı" dedi.

Trump ve Macron'un görüşmesine yönelik açıklamalar da yapan Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya evet demelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:59
  1. İngiltere
  2. Amerika
  3. Almanya
  4. İran
  5. Fransa

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