"Hamaney ve Zarif'e yaptırım diplomasi yolunu kapattı" İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi:- "İran Rehberi ile diplomasinin komutanına yönelik faydasız yaptırımlar, umutsuz ABD yönetimiyle diplomasi yolunu tamamen kapattı"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin Hamaney'i de kapsayacak şekilde getirdiği yeni yaptırımlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Musevi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İran Rehberi (Hamaney) ile diplomasinin komutanına (Zarif) yönelik faydasız yaptırımlar, umutsuz ABD yönetimiyle diplomasi yolunu tamamen kapattı." Musevi, ABD yönetiminin küresel barış ve güvenliği korumak için kurulmuş bütün uluslararası mekanizmaları yok etmeye çalıştığını sözlerine ekledi. - ABD-İran gerilimi



ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.



İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.



Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.



ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.











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