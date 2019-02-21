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"Hamaney, hükümetin ekonomi politikalarından rahatsız"

İranlı uzmanlar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "Devrimin İkinci Aşaması" başlığıyla yayınladığı açıklamayı "Hamaney'in hükümet ve meclisin yürüttüğü ekonomi politikalarından duyduğu rahatsızlığa işaret" olarak yorumladı- İranlı ekonomist Hüseyin Ragfer:"Rehber (Hamaney), hükümet ve meclisin ekonomi politikalarından rahatsız ve ülkenin ekonomi politikalarında ciddi değişikliklere gitmek istiyor- İranlı Sosyolog Mustafa İklima:"Ülkenin bu duruma gelmesinin sebebi yetkililerin içinde bulunduğu söz konusu zaaflardır. Rehber, yetkililerin hesap vermesi gerektiğine işaret etti"

21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
"Hamaney, hükümetin ekonomi politikalarından rahatsız"

İSTANBUL (AA) - NARGES REZAI/OMID SHAMIZI - İranlı uzmanlar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, “Devrimin İkinci Aşaması” başlığıyla yayınladığı açıklamayı "Hamaney'in, hükümet ve meclisin yürüttüğü ekonomi politikalarından duyduğu rahatsızlığa işaret" olarak yorumladı.

Hamaney, İran devriminin 40. yıl dönümü kutlamalarından iki gün sonra yayınladığı “Devrimin İkinci Aşaması” başlıklı yazılı açıklamasında, bilim ve araştırma, maneviyat, ahlak, ekonomi, adalet, yolsuzlukla mücadele, bağımsızlık, özgürlük, düşmanla ilişkilerde sınırları çizmek ve yaşam tarzı gibi birçok konuda tavsiyelerde bulundu.

Muhafazakar kesimler, Hamaney'in bu açıklamayla ülke yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini savunurken reformistler ise söz konusu açıklamanın İran'da yapısal reform çağrısına işaret ettiği yorumunu yaptı.

Başkent Tahran'daki El Zehra Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İranlı ekonomist Hüseyin Ragfer, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Rehber (Hamaney), ekonomi politikalarında değişim istiyor." ifadesini kullandı.

Hamaney'in bu açıklamayla ekonomi politikalarında değişim çağrısında bulunduğu yorumunu yapan Ragfer, "Rehber, hükümet ve meclisin ekonomi politikalarından rahatsız ve ülkenin ekonomi politikalarında ciddi değişikliklere gitmek istiyor. Rehberin rahatsız olduğu konulardan biri de gelecek yıl için hazırlanan bütçe tasarısında yaptırımların göz önünde bulundurulmaması.” dedi.

- "Hamaney, yetkililerin hesap vermesi gerektiğine işaret etti"

Hamaney'in, hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarında yapılan yanlışlara dikkati çektiğini söyleyen Ragfer, "Ülkedeki yaptırım koşulları dikkate alındığında ülke ekonomisi ithalat yerine üretime odaklanmalıdır." şeklinde konuştu.

İranlı Sosyolog Mustafa İklima ise Hamaney'in açıklamasında iki önemli noktaya dikkati çektiğini söyledi. Birinin liyakat, diğerinin ise yöneticilerin hatalarından ders çıkarmaması olduğu değerlendirmesinde bulunan İklima, "Ülkenin üst düzey yetkilileri, seçmek istedikleri kişilerin getirilecekleri görevlerde liyakat sahibi olmalarına dikkat etmeli. Ülkenin bu duruma gelmesinin sebebi yetkililerin içinde bulunduğu söz konusu zaaflardır. Rehber, yetkililerin hesap vermesi gerektiğine işaret etti." diye konuştu.

İklima, şunları kaydetti:

"Yetkililer, ne yazık ki hatalarından ders çıkarmadı ve aynı hatalara tekrar düştü. Bu şartların oluşmasında onların rolleri var. Bazıları da kendilerinden önceki yöneticileri eleştirdi fakat kendileri aynı görevlere gelince onlar da aynı hatalara düştü. Ne yazık ki 40 yıldır iş başında olanlar yerlerini gençlere bırakmıyorlar ve bu olumsuz bir durum. Yöneticiler gençleri kabul etmiyor ve onlara alan açmıyor. Bugün eğitimli gençlerimizin yüzde 80'i işsiz. Ülkedeki yöneticiler hiç kimseyi kendi yerlerine geçmesi için eğitmiyor."

Hamaney'in, istihdamda gençlerin ön planda tutulması gerektiğine dikkati çektiğini söyleyen İklima, "Eğer bir ekonomi yöneticisi 10 yılın sonunda kendi yerine geçmesi için 10 kişiyi eğitmemişse, bu bir zayıflıktır." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
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