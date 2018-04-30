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Hamaney açık açık tehdit etti! Misliyle darbe alır

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde 'misliyle darbe alacağı' uyarısında bulunarak, 'Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli' uyarısında bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:15
Hamaney açık açık tehdit etti! Misliyle darbe alır

Başkent Tahran'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin Suudi Arabistan yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmamalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.

VUR KAÇ DÖNEMİ BİTMİŞTİR

ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, "Amerika için 'vur kaç' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz. Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız" dedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:15
  1. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
  2. ABD
  3. Ortadoğu
  4. Başkent Tarhan
  5. İran

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