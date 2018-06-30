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Hamaney ABD'nin 'İran planını' deşifre etti

İran lideri Ayetullah Ali Hameney, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Hameney, "ABD ekonomik baskılarla halk ile rejimi karşı karşıya getirmek istiyor" dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:49
Hamaney ABD'nin 'İran planını' deşifre etti

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin ekonomik baskılarla İran halkı ile rejimi karşı karşıya getirmek istediğini belirtti.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, başkent Tahran'da askeri öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

Hamaney, törende askeri öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı izlediği politikalarla düşmanlığını artırdıkça İran halkının da ABD'ye karşı nefretinin her geçen gün fazlalaştığını söyledi.

"REJİM VE HALKI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYORLAR"

ABD BaşkanıDonald Trumphedef alan Hamaney, önceki ABD başkanlarının da Trump'ın izlediği politikalarla İran'a baskılar uyguladığını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Hamaney, "Ekonomik baskılarla rejim ve halkı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Budalalık yapıyorlar, çünkü rejimin halkın kendisi olduğunun farkında değiller." diye konuştu.

ABD'ye teslim olmayacaklarını ifade eden Hamaney, teslim olmanın bedelinin direnmekten daha ağır olacağını kaydetti.

İran lideri, bu süreçte halk ve yetkililer dahil herkesi yaptıklarına dikkat etmeye davet ederek, yetkilileri halka karşı ihmalkarlıktan kaçınmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:49
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