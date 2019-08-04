Hamamyolu’ndaki kütüphaneye büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan kütüphanelerden biri olan Hamamyolu Caddesi’ndeki kütüphane, vatandaşların yoğun ilgisin görüyor.

Odunpazarı Belediyesi, kitap kurtları için Sanat Köprüsü’nün altına halk kütüphanesi açtı. Yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kütüphane, kitap kurtlarının buluşma noktası oldu. Öğrencilerin ders çalıştığı kütüphanede, günlük yerel ve ulusal gazeteler de mevcut. Hamamyolu Caddesi’nde açılan bu kütüphane ile vatandaşların Odunpazarı Belediyesi kütüphanelerine olan kitap bağışlarının da arttığını belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesinin 20 Halk Kütüphanesi ile kitap kurtlarına hizmet verdiğini söyledi. Kütüphanede kitap, dergi, gazete okuyan, ders çalışan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.