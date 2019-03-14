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Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesine bir ödül daha

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nden ödül kazandı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:03
Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesine bir ödül daha

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nden ödül kazandı.

 

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesini gerçekleştiren Yazgan Tasarım Mimarlık, LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nde (LIT Lighting Design Awards), Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi ile Sokak Aydınlatması (Street Lighting) kategorisinde ödüle layık görüldü. LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri Ödül töreni 15-16 Ağustos’ta Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek.

 

Odunpazarı Belediyesi’nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi daha önce Dünya’nın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan World Architecture Community Awards’ta ödül alırken, Londra’da gerçekleştirilen ve Dünya’nın en iyi mimari projelerinin yarıştığı ‘Leaf International Awards 2017’de ‘Yılın Kentsel Tasarım Projesi’, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen 13’üncü Kent ve Yaşam Ödülleri’nde ‘En Başarılı Tarihsel Dönüşüm’, Dubai’de düzenlenen Cityscape Global 2018 Awards’ta ’Kamusal & Kültürel Proje’, TSMD Mimarlık Ödülleri’nde ise ‘Yapı Ödülü’ ödüllerini kazanmıştı.



Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi

 

Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan ‘yeşil yaya aksı’, Odunpazarı’ndan Porsuk Nehri’ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları oluşturuyor. Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini sağlıyor. Odunpazarı’nın en önemli turistik simgelerinden olan el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1.2 kilometre uzunluğundaki lineer kentsel aksı ile yerel üretimin de projenin içinde yer almasını sağlayan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi -Hamamyolu Urban Deck, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde tasarlanan heykellerinde yerleştirilmesiyle de kent için nitelikli bir sergi alanına dönüştürüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk oyun alanları, ve havuzlar yer alıyor, özel olarak tasarlanan aydınlatma elemanları gibi birçok fikrin projeye katılmasıyla Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaştaki kent sakinine ve ziyaretçisine ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:03
  1. Aydın
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