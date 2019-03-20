Hamamyolu esnafı Kazım Kurt’a teşekkür etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ziyaretine devam ediyor.

Daha önce çeşitli zamanlarda esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Hamamyolu Caddesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. Ziyaret sırasında 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan seçimin yerel seçim olduğuna dikkat çekti. “Yerel seçimler, genel seçimlerden farklıdır. Genel seçimlerde siyasi düşüncene uygun partilere oy verirsin, yerel seçimlerde yapılan hizmetlere oy verirsiniz. Bu seçim Eskişehir için önemli, dikkatli olunmalı” dedi.

Hamamyolu Caddesinin Odunpazarı Belediyesi’nin uyguladığı Kent ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuştuğunu kaydeden Başkan Kurt, Hamamyolu Caddesinin Eskişehir’in cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekti. “Önceden belli bir saatten önce kimse Hamamyolu Caddesine gelmek istemezdi, şimdi gece gündüz aktif ve kalabalık” diyen Başkan Kazım Kurt, esnafa hayırlı işler diledi.

Hamamyolu’nun yenilenmesinin ardından caddenin modern bir yapıya kavuştuğunu ifade eden cadde esnafı, bu sayede işlerinin de açıldığını belirtti. Hamamyolu Esnafı Başkan Kurt’a caddeyi modern bir yapıya kavuşturdukları için teşekkür etti.