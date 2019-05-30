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Hamamönü’nde narkotik standı

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Hamamönü’nde yaptığı stant çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini vatandaşlara anlatıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:21
Hamamönü’nde narkotik standı

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Hamamönü’nde yaptığı stant çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini vatandaşlara anlatıyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Başkentin Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü’nde açılan Narkotik standında, “Farkındayız Farklıyız”, “Uyuma İhbar Et” sloganlarıyla, “0552 155 06 06” numaralı whatsapp ihbar hattına vatandaşın karşılaştığı uyuşturucu satıcıları ve olayların ihbar etmesi uyarısında bulundu. Öte yandan Google Play ve AppStore üzerinde bulunan “Uyuşturucu ile Mücadele” telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.


Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı, standı ziyaret etti. Balcı ziyaretinde, “Emniyetimiz bağımlılıkla mücadele anlamında yapılması gereken bir çalışmanın bilgilendirmesini yapıyor. Emniyet birimlerimize teşekkür ediyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar bu konuda farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın duyarlı davranması, emniyetimizin üzerimize düşen görevleri yapma konusunda güzel bir harekette bulunuyor. Bu çalışmanın yapılmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:21
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