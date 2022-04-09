Haluk Yılmaz kimdir? Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Haluk Yılmaz hayatı:

Resmi Gazete atama kararlarına göre, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Haluk Yılmaz getirildi. Peki Haluk Yılmaz kimdir, nereli?

Haluk Yılmaz Kimdir?

Haluk Yılmaz, 1969 doğumlu Antalya ili Elmalı İlçesi doğumludur. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü mezunu. 1992 yılında özel sektörde başladığı çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen ve idareci olarak devam etti. 2012'de Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığın'da Şehir Düzeni Şube Müdürü olarak göreve başladı. 2014 yılında Zabıta Dairesi Başkanlığına atandı. SADAV (Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği üyeliklerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Haluk Yılmaz 9 Nisan Resmi Gazete kararıyla Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.