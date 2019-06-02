İlim ve gönül adamı Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

İslamî Bilimler alanında yaptığı araştırmalar ve yayınladığı eserler ile tanınan gazetemizin merhum yazarlarından Haluk Nurbaki, ölümünün 22. yılında hayırla ve özlemle yâd ediliyor.

Çok yönlü bir Müslüman

Dr. Nurbaki, kaleme aldığı yazılarda hem idrakimize hem gönlümüze dokundu. Ankara Numune Hastanesi’nde uzman hekim ve başhekim olarak görev yaptı. İsviçre, Fransa, İngiltere’de kanser araştırmaları ve radyoloji sahasında büyük araştırmalara imza attı. İnsan Bilinmezi, Kur’an Ayetleri ve Bilimsel Gerçekler, Amme Cüzü Yorumu, Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz, Fatiha’nın Kırk Yorumu, İslâm Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem isimli eserlerin müellifliğini yaptı.