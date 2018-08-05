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Haluk Levent'ten şaşırtan sözler: Her iktidarı sevene yalaka diyemezsiniz

Son dönemde Yavuz Bingöl, Mazhar Alanson ve Bülent Ortaçgil gibi önemli isimlerin açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Haluk Levent "Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da var" diye konuştu.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:49
Haluk Levent'ten şaşırtan sözler: Her iktidarı sevene yalaka diyemezsiniz

Meslektaşları Yavuz Bingöl, Mazhar Alanson ve Bülent Ortaçgil'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi: Haluk Levent...

''HER İKTİDARI SEVENE YALAKA DİYEMEZSİNİZ''

''Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da vardır. Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz. Gerçekten de sevebilir; dünya kadar parası var, ihtiyacı yok ama, 'Ben Erdoğan'ı çok seviyorum' diyor. Sevebilir. Yani adamın parası var, sanat kariyeri var; kendini buna niye mecbur hissetsin ki?''

''ADAM SEVİYOR KARDEŞİM''

''Ben iktidarla beraber hareket eden, yemek yiyen bazı sanatçıları samimi buluyorum. Adam seviyor kardeşim, niye kabullenemiyorsunuz? Ama açık söyleyeyim bazılarını da bulmuyorum elbette. Yine de benim muhalif bir adam olmam, diğer sanatçı meslektaşlarımı linç etme hakkı sağlamıyor bana.''

İNANÇLI BİRİYİM

''İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana 'Vegan mısın?' diye sorarsan vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah'ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam. Kurban etinin benim var oluşumla beraber geldiğini düşünüyorum. Ben inançlıyım ama hayvanların kesilme biçimi, mesela canlı canlı ıstakozun kaynatılması… Ben bunları yapmam. Ben inancıma göre kesilen kurban etini yerim. Büyük de konuşmayayım, ileride proteini başka türlü alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama şimdi yiyorum.''

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:49
  1. Bingöl
  2. Haluk Levent
  3. bülent ortaçgil
  4. Mazhar Alanson

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