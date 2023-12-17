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Aktüel Haluk Levent'in Şarkıları Filistinli çocuklar ve Gazze için! Destek konseri kararı! İzleyiciyle buluşacak
Aktüel

Haluk Levent'in Şarkıları Filistinli çocuklar ve Gazze için! Destek konseri kararı! İzleyiciyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2023-12-17 11:34:00 - 2023-12-17 11:41:39
Haluk Levent'in Şarkıları Filistinli çocuklar ve Gazze için! Destek konseri kararı! İzleyiciyle buluşacak

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile çalışmalarına devam eden Gazze için harekete geçti! Haluk Levent Gazze için sahne alacak!

Bostancı Gösteri Merkezi’nde şarkılarını Gazze için söyleyecek! Levent’e gecede ünlü isimler de eşlik edecek. Konserden elde edilen gelir Filistinli çocuklara gidecek.

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