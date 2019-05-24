Haluk Levent, Bakan Koca ile görüştü: Öğren diyordunuz öğrendim

Şarkıcı Haluk Levent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Levent, Sağlık Bakanı'yla yaptığı görüşmede hem kök hücre tedavisi bekleyenlerle ilgili hem de atanamayan sağlık çalışanlarıyla ilgili sorunları dile getirdi.

Levent, Bakan Fahrettin Koca'ya ilettiği sorunları Twitter hesabı üzerinden paylaştı şunları yazdı: "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ile görüştüm. Bekleyen kök hücre sonuçları için aylık inceleme sayısını 4 katına çıkarttıklarını söyledi. Öykü Arin ve onun durumundaki tüm çocuklar için güzel bir haber. Kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim."