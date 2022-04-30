Haluk İpek kimdir, nereli kaç yaşında? Haluk İpek ne iş yapıyor?
AK Parti Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in Ordu’daki iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in katılmamasını ağır sözlerle eleştirdi. Haluk İpek’in sözleri açık kalan kameralara yansıdı. Peki Haluk İpek kimdir? Haluk İpek nereli kaç yaşında? Haluk İpek ne iş yapıyor, görevi nedir? İşte Haluk İpek'in hayatı ve biyografisi.
Haluk İpek 2 Şubat 1963 Amasya Suluova'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Serbest Avukatlık, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği ile XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Ankara, XXVI. Dönem Amasya Milletvekillidir.
Uzun süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olmasıyla beraber Parti Genel Sekreteri olmuştur. Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçilmiştir. TÜRKPA Hukuk İşleri Daimi Komisyon Başkanıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.