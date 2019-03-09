Haluk Alıcıktan iftiraya cevap gecikmedi

Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık hakkında kadına şiddet iddiası ile dün medya kuruluşlarına servis edilen görüntülerin ardından yazılı basın açıklaması geldi.

Kadınlar gününde servis edilen görüntülerle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Öncelikle Nazillili kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım. Bu gün adını dahi ilk defa duyduğum haber sitesi olduğu iddia edilen bir mecrada başlayıp akabinde sosyal medya da yayınlanan bir görüntü ile şahsıma yönelik kadına şiddet uyguladığım yönündeki iftira ile karşılaşmış olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Herkesçe öncelikle bilinmesini isterim ki ben siyasetçiden önce, bir kadının evladı, bir kadının eşi, 3 tane kız çocuğunun babasıyım. Bahse konu görüntü halk nezdinde şahsıma ve Cumhur ittifakına gösterilen yüksek teveccüh karşısında, zillet ittifakının yereldeki piyonlarının kurguladığı bir senaryodur. Bilinmesini isterim ki görüntüdeki bayan İnci Celasun isimli kişi olup, daha önce 2016 yılına kadar Belediyemiz bünyesindeki hukuk servisinde çalışmış bir kimsedir. Çalıştığı dönem de iyi niyet ve ahlak kuralları ile bağdaşmayacak eylemleri nedeniyle kendisinin iş akdi fesh edilmiş olup, bu nedenle şahsıma ve kurumumuza karşı kin gütmüş birisidir. Görüntüdeki olay 2016 yılında yaşanmış olup adı geçen kişi önceden planlı bir şekilde gizli kamera ile çekim yapmış, işine yarayacağını düşündüğü bu görüntüyü 3 yıl sonra aleyhe kullanılması için zillet ittifakının yereldeki piyonlarına vermiştir. Dikkatinizi çekerim ki belediyemizce iş akdine son verilen bu kişi, hemen akabinde Aydın Büyükşehir Belediyesi nezdinde güvenlik görevlisi olarak işe alınmış, bu gün için hala aynı iş de çalışmaktadır. 3 yıl sonra sözüm ona bir haber sitesi ve sosyal medya aracılığıyla servis edilen bu görüntü ile ön gördükleri amaç açıkça ortadadır ki şahsımı kamuoyunda küçük düşürüp, oy devşirme çabasıdır.”

“Seçim öncesi kirli oyun”

Açıklamanın devamında, “Çok değerli Nazilli halkı ve sayın basın mensupları “korkunun ecele faydası yoktur”. Cumhur ittifakımızın Nazilimiz de ve Aydın genelinde geldiği nokta, anketlerdeki oy oranları ortadadır. Zillet ittifakı seçmen ve sandıkla elde edemeyeceği sonuca, ne yazık ki FETÖ artığı oyunlarla ulaşmayı amaçlamaktadır. Şahsımın anketlerdeki oyu yüzde 68 seviyesinde, Sayın Mustafa Savaş’ın Nazilli ilçemizdeki oy oranı yüzde 62 seviyesinde olup, il bazında Sayın Mustafa Savaş’ın yüzde 53 seviyesinde olduğu net bir şekilde ortadayken zillet ittifakının yerel unsurları bahse konu görüntülerle belden aşağı siyaset yapmaya çalışmaktadır. Hepinizin malumu siyaset saha da yani halkın içinde belli ilke ve etik kurallar içerisinde yapılır. Böyle de yapılmalıdır. Vakti zamanında kimlerin belden aşağı siyaset yaptığı, kurgu ve montaj videolarla neleri amaçladığı, algı operasyonları ile nerelere varmaya çalıştığı tüm kamu oyunun malumudur. Bahse konu kurgu ve algı operasyonunda dahli olan herkesle, görevi, konumu ve sıfatı ne olursa olsun yüce Türk adaleti önünde cezai ve hukuki olarak hesaplaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

“Meyve veren ağaç taşlanır” hepimizin malumu olup, 10 yılını ikmal ettiğim Belediye Başkanlığında hali hazır seçim çalışmalarına ilk gün ki heyecan ve azimle devam etmekteyiz. Mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla gündemi meşgul etmeye çalışmanın kimseye faydasının olmadığı seçim sonuçlarında görünecektir. Biz her zaman ki gibi sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Seçim sathında yaşadığımız bu olay göstermektedir ki, siyasi olarak başarı sağlayamayacağını anlayan bazı rakiplerimiz, gerçek dışı ve çirkin yollara başvurmaktan çekinmemektedir. Başımızın tacı kadınlarımız açısından çok büyük anlam ifade eden böylesine bir günde, böyle bir olayla adımın anılmasını isteyenler, sandıkta gereken cevabı halkımızdan alacaktır. Kamu oyuna saygıyla duyurulur.”