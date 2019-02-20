Haluk Alıcık ustalık dönemi projelerini anlattı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kestel, Yalınkuyu ve Demirciler Mahallelerini ziyaret etti. Alıcık, güler yüz, samimiyet ve gayret ile çalmadık kapı sıkmadık el dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

Ustalık dönemi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Kestel, Yalınkuyu veDemirciler Mahallelerini ziyaret etti. 2009 yılından bugüne Nazilli’de ve mahallelerimizde olan değişimleri mahalle sakinleri ile paylaştıktan sonra, yeni dönemde Nazilli’yi bekleyen yeni projelerini anlattı.

Yalınkuyu Mahallesine Çok Amaçlı Sosyal Çatı Sözü

Ziyaretinin ilk bölümüne Yalınkuyu’dan başlayan başkan Alıcık, vatandaşların çok amaçlı sosyal alan talebi üzerine de kendilerine söz vererek ilk çalışmayı Yalınkuyu mahallesinde başlatacağı müjdesini verdi.

Demirciler ve Kestel Mahallelerinde de yeni projelerini mahalle sakinlerine anlatan Alıcık; Sümer Üniversitesi ve Mergen Çayı Hobi ve piknik alanları hakkında bilgiler verdi. Nazilli’de bağımız olarak faaliyetlerine devam edecek olan Sümer Üniversitesi’nin Nazilli’nin gelişimi için öneminin çok büyük olduğuna vurgu yapan Haluk Alıcık, yeni açılacak bölümler ile öğrenci kapasitesinin artacağını belirtti.

Ustalık dönemi için hazırlanan Projelerinden biri olan Mergen Çayı Hobi ve piknik alanları hakkında da açıklamalar yapan Başkan Alıcık “Mergen Çayı ıslah projesi ile yeni bisiklet yolları, hobi bahçeleri ve piknik alanları ile vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçireceği alanlar oluşturacağız. Bu güzergâhta yapılacak köprüler ile de açılacak yeni yollar sayesinde Kestel, Yalınkuyu Demirciler, Aşağı Yakacık istikametinde oturan vatandaşlarımız karayoluna inmeden Nazilli’ye Arslanlı Mahallesi üzerinden ulaşım imkânına kavuşacak’’ dedi.