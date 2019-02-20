0553 313 94 23

Haluk Alıcık ustalık dönemi projelerini anlattı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kestel, Yalınkuyu ve Demirciler Mahallelerini ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
Haluk Alıcık ustalık dönemi projelerini anlattı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kestel, Yalınkuyu ve Demirciler Mahallelerini ziyaret etti. Alıcık, güler yüz, samimiyet ve gayret ile çalmadık kapı sıkmadık el dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.


Ustalık dönemi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Kestel, Yalınkuyu veDemirciler Mahallelerini ziyaret etti. 2009 yılından bugüne Nazilli’de ve mahallelerimizde olan değişimleri mahalle sakinleri ile paylaştıktan sonra, yeni dönemde Nazilli’yi bekleyen yeni projelerini anlattı.



Yalınkuyu Mahallesine Çok Amaçlı Sosyal Çatı Sözü


Ziyaretinin ilk bölümüne Yalınkuyu’dan başlayan başkan Alıcık, vatandaşların çok amaçlı sosyal alan talebi üzerine de kendilerine söz vererek ilk çalışmayı Yalınkuyu mahallesinde başlatacağı müjdesini verdi.


Demirciler ve Kestel Mahallelerinde de yeni projelerini mahalle sakinlerine anlatan Alıcık; Sümer Üniversitesi ve Mergen Çayı Hobi ve piknik alanları hakkında bilgiler verdi. Nazilli’de bağımız olarak faaliyetlerine devam edecek olan Sümer Üniversitesi’nin Nazilli’nin gelişimi için öneminin çok büyük olduğuna vurgu yapan Haluk Alıcık, yeni açılacak bölümler ile öğrenci kapasitesinin artacağını belirtti.


Ustalık dönemi için hazırlanan Projelerinden biri olan Mergen Çayı Hobi ve piknik alanları hakkında da açıklamalar yapan Başkan Alıcık “Mergen Çayı ıslah projesi ile yeni bisiklet yolları, hobi bahçeleri ve piknik alanları ile vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçireceği alanlar oluşturacağız. Bu güzergâhta yapılacak köprüler ile de açılacak yeni yollar sayesinde Kestel, Yalınkuyu Demirciler, Aşağı Yakacık istikametinde oturan vatandaşlarımız karayoluna inmeden Nazilli’ye Arslanlı Mahallesi üzerinden ulaşım imkânına kavuşacak’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    1. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    2. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    3. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün..
    6. Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri..
    7. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı
    8. “Doğa tahribatı ve iklim değişikliği..
    9. Akdeniz'de deprem
    10. ‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi..
    11. Bahçeli sinyali verdi! "Böyle bir..
    12. Haluk Alıcık ustalık dönemi..
    13. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürler..
    14. Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
    15. "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"
    16. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e çıktı
    17. Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
    18. Freni patlayan hafriyat kamyonu,..
    19. Galatasaray’dan taraftarlarına öneri..
    20. Cumhur ittifakı kapsamında geri..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"