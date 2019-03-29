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Haluk Alıcık, Arslanlı’da vatandaşları dinledi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın Arslanlı Mahallesi ziyareti miting havasında geçti.

29 Mart 2019 Cuma 07:11
Haluk Alıcık, Arslanlı’da vatandaşları dinledi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın Arslanlı Mahallesi ziyareti miting havasında geçti. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Alıcık, vatandaşlarla tek tek sohbet edip destek istedi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Arslanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ellerinde meşalelerle Başkan Alıcık’ı karşılayan mahalle sakinleri, yaptıkları tezahüratlarla coşku dolu anlar yaşattı.


Şölen havasında geçen ziyaretlerinde 2019-2024 dönemi projeleri anlatan Başkan Alıcık, “Bizim dönemimizde Nazillimiz emekli şehri olmaktan çıkıp üniversite ve sanayi şehri oldu. Bugün geldiğimiz noktada eğitim alanında yaptığımız yatırımlarımızla ilçe belediyeciliğini farklı bir noktaya taşıdık. Yaptığımız yol yatırımları ile Nazillimize yeni cadde ve bulvarlar kazandırmakla kalmadık, modern ve kullanışlı yollarımızı ilçemize kazandırdık. Organize Sanayi ve üniversitemize ciddi yatırımlar yaptık.Sümer Üniversitesi, Millet Bahçesi, kültür merkezi, macera parkuru, karayolu üzerine üst ve alt geçitler, kent meydanı, Sümerbank Müzesi, kentsel dönüşüm projesi, uzun yaşam köyü, yöresel ürünler merkezi, organize sanayi lojistik merkezi, Sümer Fuar Alanı, modern danslar kurs projesi, çocuk kulübü, engelsiz orman projesi, her doğan çocuğa bir fidan projesi, kültür gezileri projesi, yeni yollar ve bulvarlar, bisiklet yolları ve akıllı bisiklet projesi, Mergen Çayı hobi ve piknik alanları, çöpten elektrik üretimi, eski sanayi kentsel dönüşüm, aşağı Nazilli kentsel dönüşüm, tam gün kreş ve gündüz bakım evi, İsabeyli Göleti piknik alanı ve sosyal tesisleri, otopark sorunu çözüm projesi, masal park, alt yapı yenileme, yeni spor ve oyun alanları, Mastaura Antik Kent kazı çalışmaları, Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, Nazpark Kapalı Spor Salonu, gençlik merkezi, organize sanayi, çevreyolu projesi, acil kurtarma birimi, yürüyen merdiven ve ilçemizdeki tüm yolların yenilenmesi projelerimizi bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.


‘Nazilli ehline emanet’ yazılı pankartlarla Alıcık’a destek veren mahalle sakinleri, “Arslanlı’mız yıllardır almadığı yatırımı başkanımız sayesinde aldı. Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Biz de her zaman başkanımızın arkasındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 07:11
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