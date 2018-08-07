Halsizlik ruh halini olumsuz etkiliyor

HEM AZ HEM ÇOK UYUMAK VÜCUNUZU YORAR

Öncelikle yapmanız gereken hâlsizliğin kaynağını bulmak olmalıdır. Uyku düzensizliği hâlsizliği oluşturan ciddi problemlerden sadece birisidir. Hem az hem de çok fazla uyumak vücudunuzu yoracak ve hâlsiz uyanmanıza sebep olacaktır. Mümkün olduğunca düzenli ve verimli bir uyku sizi daha zinde hissettirecektir.

YEME DÜSENSİZLİĞİ CİDDİ BİR PROBLEM

Diğer ciddi bir problem ise yeme düzensizliği ve sağlıksız beslenmedir. Alacağınız enerji miktarı yediklerinizle ölçüleceğinden gün içerisinde öğün atlamamak çok önemli bir faktördür. Hayatınızdan önemli bir durum olmadığı sürece ana besin değerine sahip yiyecekleri hayatınızdan çıkarmamalı ve düzenli olarak yemeye çalışmalısınız. Alışkanlık hâline getirdiğiniz her sağlıklı yiyecek sizi daha enerjik hale getirecektir.

RUHSAL BULANIMLAR KİŞİYİ HALSİZLİĞE İTİYOR

Hâlsizliklerin en büyük nedeni ise ruhsal durumlardır. En ufak mutsuzluklar bile kişinin enerjisini yerle bir edebilir ve tüm hâlsizliklerinin nedeni olabilir. Negatif insanların çoğu zaman yaşam enerjisinden yoksun olduklarını fark etmişsinizdir. Bu tür ruhsal bunalımlar insanları hâlsizliğe itme konusunda başı çekmektedir.

HALSİZLİĞİ YENMEK İÇİN BAZI TAVSİYELER

Hâlsizlikle baş etmek için hayatta bir uğraşınız olması çok önemlidir. Kafanıza taktığınız bir iş sizi diğer meşguliyetlerinizden uzaklaştıracak ve zinde tutacaktır.

SPOR YAPIN, ZİNDE KALIN

Özellikle bir sporla ilgilenmek, bedensel yorgunluk doyumuna ulaşmanız daha verimli bir uyku ve bununla beraber hâlsizliğin yok olması demektir. Hayatınıza kattığınız düzenli bir yürüyüş dahi bu etkiyi en güzel şekilde gösterecektir.

BİR SANAT DALIYLA UĞRAŞIN

Bir sanat dalıyla uğraşmanız da fiziki olmasa bile zihnen bir yorgunluk yaratacak ve bu yorgunluk haz veren, hayatınıza tat katan bir yorgunluk olacaktır. Yani kafanıza takacağınız, sizi zihnen yoracak ve huzurlu hissettirecek uğraşlarla hayatınızı renklendirerek hâlsizlik hâline son verebilirsiniz. Siz de o enerjik insanlardan olabilirsiniz.

MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Tüm bu değişikliklere rağmen hâlâ aynı şekilde hâlsiz hissediyorsanız, mutlaka uzman bir doktora görünmeniz gerektiğini unutmayın.