  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kim Jong-un son görüntüsü herkesi şok etti!
PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Fitch'den kritik dolar açıklaması
O uzmandan korkutan uyarı: 'Akdeniz de risk altında'
Biyografi Halsey kimdir? Halsey aslen nerelidir? Halsey hayatı ve biyografisi
Biyografi

Halsey kimdir? Halsey aslen nerelidir? Halsey hayatı ve biyografisi

Halsey kimdir? Halsey’in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Gerçek ismi Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey şarkı yazmaya 17 yaşında başladı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürdü. İşte Halsey hayatı ve biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:13:00 - 2021-06-16 10:14:38
Halsey kimdir? Halsey aslen nerelidir? Halsey hayatı ve biyografisi

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 29 Eylül 1994 tarihinde Edison, New Jersey’de doğdu. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.

Halsey’in albümleri

Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu. Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.

Bir röportajında Halsey Badlands'ı "kızgın bir feminist kayıtı" olarak tanımladı ama daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek aslında "kızgın bir kadın kaydı" demek istediğini aktardı. Billboard Haziran 2015'te yaptığı röportajda 2. albüm için bile çoktan çalışmalara başladığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay