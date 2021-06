Halsey kimdir? Halsey aslen nerelidir? Halsey hayatı ve biyografisi

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 29 Eylül 1994 tarihinde Edison, New Jersey’de doğdu. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.

Halsey’in albümleri

Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu. Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.

Bir röportajında Halsey Badlands'ı "kızgın bir feminist kayıtı" olarak tanımladı ama daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek aslında "kızgın bir kadın kaydı" demek istediğini aktardı. Billboard Haziran 2015'te yaptığı röportajda 2. albüm için bile çoktan çalışmalara başladığını söylemişti.