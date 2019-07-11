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"Halkla İlişkilerin Oscarları" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında, "CİMER" ve "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesiyle iki kategoride altın ödüle layık görüldü- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "CİMER faaliyetimizle 'Halkla İlişkiler', 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesiyle de 'Toplumsal Katılım' kategorilerinde aldığımız ödüller ülkemize hayırlı olsun"

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
"Halkla İlişkilerin Oscarları" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının oldu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında, "CİMER" ve "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesiyle iki kategoride altın ödüle değer bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışması, IPRA tarafından 1990'dan bu yana gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) "Halkla İlişkiler" kategorisinde, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi ise 'Toplumsal Katılım" kategorisinde "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"ni almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödül birden kazandıklarını belirterek, "CİMER faaliyetimiz 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projemiz de 'Toplumsal Katılım' kategorisinde Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet-millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla kazandıkları bu ödüllerin, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından büyük gurur yaşadıklarını belirten Altun, "Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, 1990 yılından bu yana düzenleniyor, dünya çapında halkla ilişkiler pratiğinde mükemmelliği tanıtmayı amaçlıyor.

Her yıl jüri üyeleri, çeşitli kategorilerde başvuruları araştırma, planlama, uygulama ve sonuçların niteliğine göre değerlendiriyor. IPRA, yarışmada ödül alan başvuruların, halkla ilişkiler alanında uluslararası mükemmellik standartlarına ulaşmış olduğu vurgusunu yapıyor. 1955'te kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, dünya çapında halkla ilişkiler uygulayıcıları ve öğreticileri tarafından yakından takip ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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